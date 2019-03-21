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В Европарламенте состоятся дебаты в связи с пятой годовщиной оккупации Крыма

В Европарламенте состоятся дебаты в связи с пятой годовщиной оккупации Крыма

КИЕВ. 21 марта. УНН. На следующей неделе в Брюсселе состоятся пленарные дебаты в Европарламенте в связи с пятой годовщиной российской оккупации Крыма. Об этом написал в Twitter Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.

"Важный результат вчерашнего мини-саммита Украина-ЕС в Брюсселе - на следующей неделе в Европарламенте состоятся пленарные дебаты в связи с пятой годовщиной российской оккупации Крыма", - написал Президент.

Напоминаем, в среду, 20 марта в Брюсселе состоялся неформальный мини-саммит Украина - Европейский Союз с участием Президента Украины Петра Порошенко, Президента Европейского Совета Дональда Туска, Президента Европейской Комиссии Жан-Клода Юнкера и Президента Европейского Парламента Антонио Таяни, а также ключевых профильных членов европейской Комиссии.

Главной целью мероприятия стало согласование подходов к развитию отношений между Украиной и ЕС на ближайшую перспективу и координация совместного противодействия существующим вызовам.

Источник: УНН
Теги: Европарламент, Крым, Украина
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