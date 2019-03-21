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Вятрович ответил на критику по проекту мемориала Героям Небесной сотни

Вятрович ответил на критику по проекту мемориала Героям Небесной сотни

Владимир Вятрович

КИЕВ. 21 марта. УНН. Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович не согласен с требованиями представителей семей погибших героев Небесной сотни о сохранении вида улицы Институтской, на которой планируется строительство Мемориальном комплекса Героям Небесной сотни. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Проект Мемориала Героям Небесной сотни жюри выбрало на международном конкурсе год назад. На днях же отдельные представители общественности и некоторые родственники погибших на Майдане вдруг начали его критиковать. В главной степени потому, что он меняет существующий вид улицы, на которой будет размещен, а по их мнению "она должна выглядеть именно такой, какой была Институтская в момент гибели героев", - написал Вятрович.

Отметим, что на пресс-конфернции "Уничтожение Аллеи Героев Небесной Сотни - родственники погибших бьют тревогу", которая прошла 19 марта, родственники погибших выступили против строительства Мемориала по существующему проекту - на улице Институтской. В частности, открытое письмо подписали 26 представителей семей погибших.

По их мнению, мемориал стоит построить в другом месте, поскольку строительство по проекту предусматривает изменение ландшафта улицы Институтской. По словам родственников погибших, улица уже является музейным экспонатом, поэтому ее надо сохранить в том виде, какой она была во время событий Майдана.

"Не согласен с таким требованием: задача Мемориала символизировать победу Героев Небесной сотни, а не их смерть", - прокомментировал Вятрович.

По его словам, "сохранить как есть" - это прямой путь к тому, что улица снова станет дорогой.

Напомним, в января 2019 года на аллее Героев Небесной Сотни начались подготовительные работы по сооружению Мемориала.

Как сообщал УНН, в феврале 2019 года их прекратили в связи с проведением там Генеральной прокуратурой следственных экспериментов.

В Национальном музее Революции Достоинства заявили, что не имели и не намерены начинать строительные работы до окончания на территории следственных действий.

Источник: УНН
Теги: Украина, мемориал, Герои Небесной Сотни, Владимир Вятрович

В тексте упоминаются

Вятрович Владимир
Вятрович Владимир
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