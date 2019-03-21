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После сделки с Фуксом: Кабмин затормозил назначение Кирилюка руководителем Госгеонедра

После сделки с Фуксом: Кабмин затормозил назначение Кирилюка руководителем Госгеонедра

КИЕВ. 21 марта. УНН. На сегодня, 21 марта, Премьер-министр Украины не утвердил предложение конкурсной комиссии о назначении на должность главы Государственной службы геологии и недр Украины Олега Кирилюка. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Госгеонедра.

“Предложение пока не утверждено. Ждем”, — отметили в ведомстве.

Кирилюк выиграл конкурс на должность главы ведомства 12 марта. Его кандидатуру отобрала Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы, которая действует при Национальном агентстве по вопросам государственной службы Украины. К этому времени Кирилюк имел статус временно исполняющего обязанности председателя Госгеонедра последние полтора года. Он был назначен на должность 24 мая 2017 года.

За время руководства Кирилюка ведомство выдало 16 лицензий на добычу газа компании “Голден Деррик”, что до Революции достоинства принадлежала экс-министру энергетики Эдуарду Ставицкому. Сегодня компания называется “Ист Юроуп Петролеум”, ее связывают с российским олигархом Павлом Фуксом.

В конце 2018 года Фукс получил еще один “подарок” от Кирилюка, который согласовал продажу государственной доли НАК “Надра Украины” у компании бизнесмена “Ист Юроуп Петролеум”.

Стоимость сделки, по которой Украина отказалась от собственных месторождений, была долгое время тайной. Но недавно НАК “Надра Украины” сообщила, что продала государственную долю в компании ООО “Ист Юроуп Петролеум” за 12 млн грн.

Новым владельцем 33% доли стало общество “Авант Трейд Лимитед”, также из орбиты Фукса.

Добавим, что НАК “Надра Украины” и Госгеонедра отказались предоставить копию резонансного соглашения с Фуксом. Подробнее об этом читайте здесь.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, назначения, Госгеонедра
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