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Мангер получил ходатайство об изменении меры пресечения

Мангер получил ходатайство об изменении меры пресечения

Владислав Мангер

КИЕВ. 21 марта. УНН. Подозреваемому в убийстве активистки Екатерины Гандзюк Владиславу Мангеру, которого отстранили от должности главы Херсонского облсовета, вручено ходатайство об изменении меры пресечения. Об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Украины на странице в Facebook, передает УНН.

В ГПУ напомнили, что Апелляционным судом города Киева 21 марта решение следственного судьи Шевченковского суда об отстранении главы Херсонского областного совета от занимаемой должности оставлено без изменений, а апелляционную жалобу его защитника об отмене постановления следственного судьи без удовлетворения.

"Процессуальными руководителями указанному лицу и его защитнику вручено копии ходатайства об изменении меры пресечения. Ходатайство будет направлено в суд", - сообщили в ГПУ.

Напомним, Мангер подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27, п. 4, п. 6, п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 15 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНН ранее, 4 ноября стало известно о смерти Екатерины Гандзюк после 3-х месяцев лечения.

31 июля Гандзюк в Херсоне облили серной кислотой у подъезда собственного дома, в результате чего ожогами было поражено 30% тела активистки.

Источник: УНН
Теги: суд, ГПУ, убийство, Украина, мера пресечения, Екатерина Гандзюк
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