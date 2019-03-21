С 14 апреля украинцы смогут ездить в Таиланд без виз

КИЕВ. 21 марта. УНН. С 14 апреля 2019 года граждане Украины могут путешествовать в Королевство Таиланд с туристической целью без виз. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Департамента консульской службы МИД Украины в Facebook.

"С 14 апреля 2019 года граждане Украины могут путешествовать в Королевство Таиланд с туристической целью без виз", - говорится в сообщении.

Для поездки необходимо иметь заграничный паспорт (биометрический или небиометричний), срок безвизового пребывания - до 30 дней.

"Для пребывания на территории Таиланда сроком более 30 дней, независимо от цели путешествия, необходимо получить визу в соответствующем дипломатическом представительстве или консульском учреждении", - отмечается в сообщении.

Напомним, с 15 февраля украинцы могут посещать Уругвай без виз.