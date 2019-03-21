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В аэропортах Тбилиси и Батуми изменили правописание украинских городов

В аэропортах Тбилиси и Батуми изменили правописание украинских городов

КИЕВ. 21 марта. УНН. В международных аэропортах Тбилиси и Батуми изменили правописание украинских городов. Речь идет о транскрипции названий городов латинскими буквами, передает УНН со ссылкой на "Грузия.Online".

В управляющей компании международных аэропортов Тбилиси и Батуми "ТАВ Джорджия" пояснили, что они уже изменили названия, и на табло вместо Kiev пишется Kyiv, вместо Kharkov- Kharkiv, вместо Lvov-Lviv, а вместо Odessa - Odesa, говорится в сообщении.

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Напомним, в октябре 2018 года Министерство иностранных дел Украины вместе с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine начало онлайн кампанию #CorrectUA, которая имеет целью популяризацию написания латинскими буквами названий городов, в том числе столицы Украины- #KyivNotKiev, #KharkivNotKharkov, #LvivNotLvov, #OdesaNotOdessа.

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После этого аэропорты мира поэтапно на своих табло начали исправлять правописание украинских городов.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Грузия, аэропорт
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