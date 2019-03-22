В Бразилии задержали бывшего президента Мишель Темера

КИЕВ. 22 марта. УНН. Бразильские стражи правопорядка задержали в четверг, 21 марта, бывшего президента страны Мишеля Темера, сообщила прокуратура страны, передает агентство Reuters. 78-летний экс-глава государства был задержан в Сан-Паулу по делу о возможной коррупции при строительстве атомной станции "Ангра 3". В частности, речь идет о взятках на сумму один миллион бразильских реалов (около 230 тысяч евро). Об этом сообщает агентство KNA, передает УНН.

Адвокат Темера подтвердил его задержание. Сам бывший президент назвал свой арест "варварством". Кроме Мишела Темера, также был задержан экс-министр энергетики Морейро Франко и шесть других лиц, в том числе предприниматели, передает бразильское издание G1.

На фоне новостей о задержании бывшего президента бразильский реал потерял более чем процент своей стоимости, а индекс фондовой биржи Bovespa снизился на 1,5 процента.

Как сообщал УНН, ранее против Тенере были выдвинуты целый ряд обвинений, в частности в препятствовании правосудию и участии в преступной группировке, а также в коррупции в обмен на политическую поддержку. По данным прокуроров, Тэмер и его однопартийцы получили от государственных предприятий, таких как нефтегазовая компания Petrobras, в сумме не менее 587 млн реалов (около 157 млн евро) взяток.

По мнению следователей, Тэмер возглавил криминальную группировку, что придавало политическую поддержку в обмен на деньги, с мая 2016 года. Сам президент решительно отвергает утверждения о своей причастности к правонарушениям. Тэмер стал первым президентом страны, которого обвинили в коррупции еще во время пребывания у власти.

Тэмер вступил в должность президента страны в 2016 году после импичмента президенткой Дилмы Русефф, во времена которой он шесть лет занимал пост вице-президента. Он покинул пост президента в 2018 году, после чего потерял иммунитет от уголовного преследования.