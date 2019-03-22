Мэй заявила, что не согласна с идеей отмены Brexit

КИЕВ. 22 марта. УНН. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что не согласна с идеей отмены выхода ее страны из Евросоюза. Свое мнение она высказала на пресс-конференции по итогам саммита ЕС по Brexit, передает УНН.

Петиция за отмену выхода Великобритании из Евросоюза путем отзыва статьи 50 Лиссабонского договора на сайте британского парламента собрала подписи более 2 млн человек, установив абсолютный рекорд по скорости сбора подписей.

"Я не думаю, что мы должны отозвать статью 50 (Лиссабонского договора). Мы дали выбор британцам: остаться в ЕС или покинуть его. Они проголосовали в 2016 году за то, чтобы выйти, и мы сказали, что будем уважать это решение. Я уверена, что это наша обязанность, как правительства и как парламента, воплотить результаты референдума", - сказала премьер.

По словам Мэй, Евросоюз дал юридические гарантии, что применение механизма "бекстоп" на острове Ирландия будет носить временный характер.

"Прежде всего я поздравляю одобрения советом (саммитом ЕС) юридически обязывающих гарантий "бекстопа" в Северной Ирландии, которые я согласовала с головой Юнкером прошлой неделе. Это должно предоставить дополнительную уверенность парламента, что в том маловероятном случае, когда "бекстоп" будет применяться, он будет только временным и Великобритания и ЕС немедленно начнут работу по замене "бекстопа" альтернативными сделками до конца декабря 2020 года", - сказала Мэй.

Как сообщал УНН, ранее все 27 глав государств и правительств, остаются в ЕС стран, приняли на саммите Евросоюза единогласное решение об отсрочке даты выхода Великобритании из ЕС на основании двух возможных сценариев. Brexit будет отложен до 22 мая при условии, что британский парламент одобрит на следующей неделе соглашение о выходе из Брюсселем, или до 12 апреля, если эта сделка одобрена не будет.

При этом, как было объявлено в четверг, в Великобритании до 12 апреля будет возможность принять решение провести выборы в Европарламент, что открыло бы стране возможность долгосрочной отсрочки Brexit.

Соглашение об условиях Brexit, о которой идет речь, ранее дважды была отвергнута парламентом Великобритании - 15 января и 12 марта. К настоящему моменту евроскептики в британской правящей Консервативной партии и Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии, которая предоставляет партии меньшинства Мэй необходимую поддержку в парламенте, заявили, что их позиция неизменна и за соглашение с ЕС в нынешнем виде они голосовать не будут. При таком раскладе сил одобрения сделки на следующей неделе Палатой общин выглядит маловероятным.