Сегодня в Раде доклад КМУ и очередной день рассмотрения поправок к языковому закону

КИЕВ. 22 марта. УНН. Сегодня, 22 марта, Верховная Рада Украины заслушает доклад Кабинета министров Украины и продолжит рассмотрение поправок к закону о языке (№5670-д). Парламентарии должны рассмотреть еще 782 поправки к законопроекту. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт ВРУ.

Сегодня, 22 марта, в повестке дня парламента запланировано заслушать информацию Кабинета министров Украины во время традиционного "часа вопросов к правительству", после чего народные депутаты продолжат рассмотрение поправок к закону о языке (№5670-д) с 1218 поправки. Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, закрывая пленарное заседание 21 марта.

Напомним, во время вчерашнего заседания парламентариями было рассмотрено 393 поправки к законопроекту. Таким образом, депутатам осталось рассмотреть еще 782 поправки.

Стоит отметить, что на прошлой неделе в парламенте предложили рассмотреть все поправки к языковому закону без перерыва в течение двух суток - начиная с утра вторника, 19 марта, и заканчивая финальным голосованием в четверг, чтобы не оставлять этот закон на период после выборов.

Как сообщал УНН, спикер парламента Андрей Парубий заявил, что некоторые народные депутаты намеренно затягивают процесс рассмотрения поправок к законопроекту об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.