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Климкин прокомментировал приговор Грибу

Климкин прокомментировал приговор Грибу

Павел Гриб

КИЕВ. 22 марта. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал весь цивилизованный мир давить на Российскую Федерацию для скорейшего освобождения украинского политзаключенного Павла Гриба, осужденного сегодня в России до 6 лет колонии. Об этом он написал в Twitter, передает УНН.

"Милосердие, человечность, достоинство - эти понятия неизвестны стране-оккупанту, стране-агрессору. Российское псевдосудочинство осудило тяжелобольного Павла Гриба до 6 лет колонии. Призываю цивилизованный мир давить на РФ для его скорейшего освобождения", - написал министр.

Как сообщал УНН, 22 марта Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал виновным "в призывах к терроризму и склонении к теракту" украинского политзаключенного Павла Гриба, приговорив его к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.

После этого Павел объявил голодовку.

Напомним, отец Павла заявил, что защита обжалует приговор украинскому политзаключенному в России, а также будет подавать иск в ЕСПЧ относительно применения к украинскому политзаключенному мер физического воздействия следователями.

Источник: УНН
Теги: Павел Климкин, политзаключенные, приговор, Павел Гриб

В тексте упоминаются

Климкин Павел
Климкин Павел
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