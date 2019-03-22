ВР продлила рассмотрение закона о языке

КИЕВ. 22 марта. УНН. Верховная Рада Украины продлила рассмотрение законопроекта о языке. Об этом заявил спикер парламента Андрей Парубий во время пленарного заседания Верховной Рады, передает корреспондент УНН.

"Мы переходим к рассмотрению проекта закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного № 5670-Д", - отметил председатель ВРУ.

Напомним, на вчерашнем заседании парламентарии рассмотрели 393 поправки к законопроекту. Таким образом, депутатам осталось рассмотреть еще 782 поправки.

Стоит отметить, что на прошлой неделе в парламенте предложили рассмотреть все поправки к языковому закону без перерыва в течение двух суток - начиная с утра вторника, 19 марта, и заканчивая финальным голосованием в четверг, чтобы не оставлять этот закон на период после выборов.



Как сообщал УНН, спикер парламента Андрей Парубий заявил, что некоторые народные депутаты намеренно затягивают процесс рассмотрения поправок к законопроекту об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.



