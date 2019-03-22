Регистрация | Вход |
USD: 27,26 0,0884  EUR: 31,04 0,1904 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 22 марта 2019 12:43
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Украине в течение первых месяцев 2019-го зарегистрировано почти 3 тыс. квартирных краж
В Украине в течение первых месяцев 2019-го зарегистрировано почти 3 тыс. квартирных краж
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
2505
Версия для печати

Адвокат посетит Сущенко в исправительной колонии

Адвокат посетит Сущенко в исправительной колонии

Роман Сущенко

КИЕВ. 22 марта. УНН. Адвокат украинского журналиста Романа Сущенко, осужденного в РФ, Марк Фейгин едет в колонию у своему подзащитному в российском городе Кирово-Чепецк. Об этом защитник сообщил в Twitter, передает УНН.

"Сегодня я в Кирово-Чепецке, иду в колонию к Роману Сущенко", - написал Фейгин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Кремле исключили обмен Вышинского на Сущенко

Как сообщал УНН, адвокат украинского журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин получил официальное подтверждение права на посещение своего подзащитного в исправительной колонии в Кирово-Чепецке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Тюрьма в тюрьме": защитник рассказал об условиях содержания Сущенко

Напомним, Романа Сущенко, удерживаемого в российской тюрьме, окончательно приговорили в России к 12 годам колонии строгого режима.

Украинский журналист был задержан в Москве 30 сентября 2016 года. ФСБ России обвинила Сущенко в шпионаже и работе на украинскую разведку. В Минобороны заявления ФСБ РФ о принадлежности журналиста в подразделение Главного управления разведки МОУ назвали очередной провокацией. Сам он своей вины не признает.

Источник: УНН
Теги: Россия, адвокаты, политзаключенные, Роман Сущенко
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.