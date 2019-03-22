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Варнаву внесли в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины

Варнаву внесли в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины

Варнава Екатерина

КИЕВ. 22 марта. УНН. Министерство культуры Украины на основании обращения Службы безопасности Украины внесло в "черный список" лиц, представляющих угрозу украинской национальной безопасности, российскую ведущую Екатерину Варнаву. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Минкульта.

"Законом Украины" О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты информационного телерадиопространства Украины "внесены изменения в Закон "О кинематографии", которым предусмотрено, что Госкино отказывает в выдаче или прекращает действие уже выданного государственного удостоверения на право распространения и демонстрации фильмов в частности, если одним из участников фильма является физическое лицо, включенное в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Варнава Екатерина Владимировна была внесена в список вчера", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНН, в Украине не пропустили российскую видеоблогерку Анастасию Ивлееву из-за незаконного посещения Крыма.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Минкульт, запрет
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