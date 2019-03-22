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США отреагировали на изменения в устав "Нафтогаза"

США отреагировали на изменения в устав "Нафтогаза"

КИЕВ. 22 марта. УНН. В США внимательно рассматривают изменения в устав НАК "Нафтогаз Украины" и обеспокоены возможными последствиями таких изменений. Об этом говорится в сообщении в Twitter посольства США в Украине, передает УНН.

"Мы внимательно рассматриваем неожиданные изменения в устав НАК "Нафтогаз Украины" и обеспокоены возможными последствиями этих изменений", - говорится в сообщении.

Добавим, Кабинет министров 6 марта принял постановление, согласно которому тип ПАО "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" изменен с публичного на частное, оно переименовано в АО "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины". Соответственно изменен и устав "Нафтогаза".

В новой редакции устава указано, что высшим органом компании является общее собрание. Избрание и прекращение полномочий главы и членов правления компании относятся к исключительной компетенции общего собрания. До этого в законодательстве определено, что такие функции также у общих сборов, впрочем, на основании представления наблюдательного совета.

Как сообщал УНН, на этой неделе правительство продлило контракт с главой правления НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболев до 22 марта 2020 года.

Кроме того, были прекращены полномочия одного из членов наблюдательного совета "Нафтогаза ".

Источник: УНН
Теги: США, Нафтогаз
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