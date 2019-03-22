В Раду повторно внесут три ранее проваленных законопроекта

КИЕВ. 22 марта. УНН. В Верховную Раду Украины сегодня внесут на рассмотрение три важных законопроекта о противоминной деятельности, о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы, о работе бизнеса. Об этом сообщила первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко во время выступления в ВРУ, передает корреспондент УНН.

"Сегодня будут зарегистрированы в парламенте три очень важных закона, которые были провалены. Это закон о противоминной деятельности, который даст возможность нашим международным донорам разблокировать вопрос трастовых фондов. Второй - это законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы, который поможет, на самом деле, создать действенный сержантский корпус и приобрести Вооруженным силам Украины совместимость с вооруженными силами стран НАТО", - рассказала вице-спикер парламента.

Геращенко отметила, что третий законопроект является важным для малого и среднего бизнеса.

"Третий законопроект - это экономическое соглашение об ассоциации, которая позволит нам достичь стандартизации для нашего среднего и малого бизнеса, чтобы проще выходить на европейские рынки", - сказала она.

Также Геращенко напомнила, что на протяжении прошлой сессионной недели парламент провалил эти три законопроекта.

"На прошлой неделе были завалены несколько законов. В частности, это закон о стандартизации, мы так и не внесли изменения в закон о разминировании, а также закон о воинских званиях", - пояснила первый заместитель главы ВРУ.

Как сообщал УНН, народные депутаты не поддержали законопроект о введении новых воинских званий, в частности "старший мастер-старшина".

Напомним, Верховная Рада сможет приступить к рассмотрению законопроектов о статусе заложников ОРДЛО не раньше мая.