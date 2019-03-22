Регистрация | Вход |
USD: 27,26 0,0884  EUR: 31,04 0,1904 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 22 марта 2019 14:39
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Украине в течение первых месяцев 2019-го зарегистрировано почти 3 тыс. квартирных краж
В Украине в течение первых месяцев 2019-го зарегистрировано почти 3 тыс. квартирных краж 4590
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
8355
Версия для печати

Марчук озвучил потери в зоне ООС с начала весеннего перемирия

Марчук озвучил потери в зоне ООС с начала весеннего перемирия

КИЕВ. 22 марта. УНН. С 8 марта текущего года по состоянию на сегодня на Донбассе погибли пять военнослужащих из личного состава Объединенных cил. Об этом заявил представитель Украины в тристоронней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук во время совместного брифинга с первым заместителем главы Верховной Рады, представителем Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ириной Геращенко, передает корреспондент УНН.

"За это время боевые потери личного состава Объединенных сил: безвозвратные, то есть погибшие - 5, и санитарные, то есть раненые - 15. Всего 20 человек. Это всего-навсего с 8 марта", - сказал Марчук.

Напомним, представитель Украины в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук ранее сообщил, что с 00:00 часов 8 марта в зоне боевых действий на Донбассе вводится режим тишины, который будет действовать бессрочно.

Однако, в зоне ООС продолжаются вражеские обстрелы.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Марчук, контактная группа, ООС
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.