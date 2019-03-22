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УПЦ МП подала в суд на Минкульт

УПЦ МП подала в суд на Минкульт

КИЕВ. 22 марта. УНН. Киевская Метрополия УПЦ Московского патриархата подала в суд иск против Министерства культуры из-за необходимости внесения изменений в устав религиозных организаций. Об этом сообщила пресс-служба Окружного административного суда города Киева, передает УНН.

"В Окружной административный суд города Киева поступил иск от Киевской Метрополии Украинской Православной Церкви к Министерству культуры Украины об отмене приказа об утверждении религиоведческой экспертизы по установлению перечня религиозных организаций (объединений), подпадающих под действие норм ч.7 и ч.8 ст .12 Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях", - говорится в сообщении.

В суде отметили, что истец просит признать противоправными действия министерства по размещению на его официальном сайте и в газете "Урядовый курьер" Перечень религиозных организаций, которые подпадают под нормы ч.7 и ч.8 ст.12 Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях" и которым необходимо внести изменения в свой устав и подать их на регистрацию в установленном порядке.

Сейчас решается вопрос об открытии административного производства по делу.

Напомним, в конце декабря 2018 года вступил в силу закон № 2662-VIII религиозных организаций, центр которых расположен в государстве, признанной агрессором.

Источник: УНН
Теги: суд, Минкульт, УПЦ МП
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