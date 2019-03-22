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Украина в ТКГ предложила России первыми в Минске поставить вопрос обмена

Украина в ТКГ предложила России первыми в Минске поставить вопрос обмена

КИЕВ. 22 марта. УНН. Украинская сторона в ТКГ призвала Россию во время следующего раунда минских переговоров 27 марта поставить вопрос обмена политзаключенных Кремля и незаконно удерживаемых Российской Федерацией в Донецке и Луганске украинцев. Об этом во время брифинга в Киеве заявила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко, передает УНН.

"Два дня назад мы с Евгением Марчуком прислали 16 письмо в адрес представителя РФ Грызлова в ТКГ с требованием, чтобы 27 марта, во время следующего раунда минских переговоров первым вопросом в гуманитарной подгруппе а также ТКГ был вопрос передачи 25 россиян в обмен на политзаключенных кремля, а также 72 сепаратистов готова помиловать украинская сторона в обмен на 19 незаконно удерживаемых Российской Федерацией, ФСБ и их марионетками в Донецке и Луганске", - заявила Геращенко.

Как сообщал УНН, следующее заседание ТКГ в Минске запланировано 27 марта .

Источник: УНН
Теги: Украина, Минск, переговоры
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