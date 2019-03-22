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Украина хочет в воскресенье открыть КПВВ "Золотое"

Украина хочет в воскресенье открыть КПВВ "Золотое"

КИЕВ. 22 марта. УНН. Утром в воскресенье, 24 марта, украинская сторона на Донбассе попытается открыть КПВВ "Золотое". Об этом во время брифинга в Киеве заявила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко, передает корреспондент УНН.

"24 марта, утро, открытие КПВВ "Золотое", - сказала Геращенко.

По ее словам, в воскресенье на открытии будут присутствовать украинские военные, медики.

"И нота соответствующая, что там должен быть патруль СММ ОБСЕ, там должен быть патруль МККК, они также должны присутствовать там. Мы надеемся, что РФ так же, как участник "нормандского формата" и минских групп, должна  незамедлительно дать разрешение своим марионеткам, чтобы КПВВ заработал", - сказала она.

Напомним, ранее в пресс-центре ООС сообщили, что КПВВ "Золотое" открыто еще в конце марта 2016 года, но оккупационная администрация РФ по непонятным причинам постоянно блокирует начало работы этого единственного автомобильного гуманитарного дорожного коридора в Луганской области.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, контактная группа, КПВВ, ООС, Луганск и Луганская область, Ирина Геращенко
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