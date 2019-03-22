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В Украине хотят поставить ультиматум ОБСЕ

В Украине хотят поставить ультиматум ОБСЕ

КИЕВ. 22 марта. УНН. Координатор ОБСЕ сможет посетить находящихся в Украине российских сепаратистов только после того, как посетит украинцев, захваченных на оккупированных территориях. Об этом во время брифинга в Киеве заявила первый заместитель главы Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко, передает УНН.

"Я считаю, нам нужно действовать исключительно зеркально. Например, в начале апреля координатор ОБСЕ Тони Фриш планирует посетить оккупированные территории и тюрьмы на украинской стороне. Мы проинформировали ОБСЕ, Украина всегда была открыта. На этот раз мы сделаем только зеркальность - мы требуем от ОБСЕ посетить всех наших заложников на оккупированных территориях, в частности, в Луганске, куда не пускают все это время к нашему Асееву, Иванчуку, передать письма, посылки, увидеть, в каком они состоянии - только тогда Украина даст доступ представителям ОБСЕ к сепаратистам в украинских тюрьмах", - сказала Геращенко.

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Более того, по ее словам, боевики включают в свои списки для "проверки" и встречи с координатором ОБСЕ россиян.

"Здесь наш ответ совершенно очевиден - только если Фриш посетит тюрьмы в России и увидит Гриба, Сенцова, Кольченко, Сущенко, он может увидеть осужденных в Украине россиян", - подчеркнула она.

Напомним, украинская сторона в ТКГ призвала Россию во время следующего раунда минских переговоров 27 марта поднять вопрос обмена политзаключенных Кремля и незаконно удерживаемых Российской Федерацией в Донецке и Луганске украинцев.

Источник: УНН
Теги: ОБСЕ, Украина
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