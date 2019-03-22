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Марчук о реакции России на патрули ОБСЕ в Керчи: лезли на люстру

Марчук о реакции России на патрули ОБСЕ в Керчи: лезли на люстру

КИЕВ. 22 марта. УНН. Российская сторона во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске отказывается включать вопрос Крыма в переговорный процесс, а при мысли о патрулях ОБСЕ возле Керченского пролива "лезет на люстру". Об этом заявил представитель Украины в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук во время брифинга в Киеве в пятницу, передает корреспондент УНН.

"Когда произошел инцидент с нашими моряками, мы - Украина - официально внесли предложение и на рабочей группе, и на ТКГ, чтобы СММ ОБСЕ выставила свои патрули в Керчи для верификации и мониторинга происходящего в Керченском проливе. Некоторые "на люстру начали лезть" в ответ на это наше предложение - имею в виду наши оппоненты", - сказал Марчук.

По его словам, во время переговоров и к ОБСЕ возникают вопросы по Крыму. В частности, на вопрос о том, сколько раз миссия СММ пыталась получить доступ к оккупированному полуострову, в ОБСЕ отвечали, что было всего 2 или 3 таких случая.

"Вы знаете, какая реакция российской стороны? У российской стороны ответ только один - это не вопрос Минских договоренностей. "Слова "Крым" нет в Минских договоренностях", - цитирует Марчук россиян.

Напомним, в декабре прошлого года глава МИД ФРГ Хайко Маас выступил с инициативой о расширении мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине на Азовское море.

В МИД России выступили категорически против отправки наблюдателей в Керченский пролив.

Источник: УНН
Теги: ОБСЕ, Россия, Азовское море, наблюдатели
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