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"Газпром" выразил готовность участвовать в создании газотранспортного консорциума в Украине

"Газпром" выразил готовность участвовать в создании газотранспортного консорциума в Украине

Алексей Миллер

КИЇВ. 22 березня. УНН. "Газпром" готов участвовать в создании газотранспортного консорциума с Украиной, если такое предложение будет. Об этом сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер, передаёт УНН со ссылкой на ТАСС.

"Предложение по консорциуму мы всегда поддерживали, всегда были сторонниками этого проекта. Если будет сделано предложение от украинской стороны провести переговоры, мы переговоры проведем и станем участниками газотранспортного консорциума в Украине", - заявил Миллер.

По его словам, без сомнения, "такой проект послужит повышению надежности и стабильности транзита через территорию Украины для потребителей в Европе".

Напомним, ранее Венгрия договорилась с РФ о возможности получения российского газа даже при условии, если Москва и Киев не заключат новое соглашение о транзите газа в Европу.

Как сообщал УНН, ранее Президент Пётр Порошенко заявлял о том, что Украина приглашает страны ЕС делать международный консорциум по управлению государственной газотранспортной системой Украины.

Источник: УНН
Теги: газ, Россия, Газпром, Украина
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