Минобороны отменило почти 2 тысячи устаревших приказов

КИЕВ. 22 марта. УНН. Более 1850 приказов, которые устарели и мешали деятельности Министерства обороны Украины, были отменены. Об этом сообщил директор Юридического департамента Министерства обороны Украины Валерий Коваль во время брифинга, передает УНН со ссылкой на Управление коммуникаций и печати Министерства обороны Украины.

По его словам, в последние годы были нормированы актуальные вопросы всестороннего обеспечения проведения операции Объединенных сил, введения правового режима военного положения, совершенствование порядка установления статуса участника боевых действий, порядка применения оружия, боевой техники во время проведения операции на востоке страны.

Также было обеспечено выполнение норм международного гуманитарного права, введение военной службы для иностранцев, лиц без гражданства, предоставления отпусков во время действия особого периода, внедрение гендерного равенства в ВС Украины, определения нового порядка вещевого обеспечения военнослужащих.

По словам директора департамента, важными стали решения о введении выплаты денежной компенсации за неполученое вещевое имущество, совершенствование продовольственного обеспечения личного состава, введение питания по каталогу продуктов питания, определение порядка осуществления контроля за качеством услуг по питанию, установление нового денежного обеспечения для всех категорий военнослужащих, предвидения для них выплат за выполнение боевых задач на востоке Украины.

Напомним, распределение должности начальника Генерального штаба - Главнокомандующего ВСУ на две должности требует внесения изменений в 13 законов Украины, 7 указов Президента, 7 актов Кабинета Министров и целого ряда приказов Минобороны Украины и Генштаба ВСУ.

По данным Счетной палаты, ссылаясь на государственную тайну Министерство обороны Украины избегает процедуры конкурентных закупок.