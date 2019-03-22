Супрун застраховала жизнь в США на 1670 долларов

КИЕВ. 22 марта. УНН. И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун застраховала жизнь в американской страховой компании на сумму 1 670 долларов (примерно 45,5 тыс. грн). Об этом свидетельствует ее декларация за 2018 год, передает УНН со ссылкой на сайт НАПК.

По данным декларации, в прошлом году руководитель Минздрава перечислила американской компании William Penn Life Insurance 1670 долларов по договору страхования жизни.

Кроме того, в течение года и.о. министра получила 353 983 грн. Эта сумма стала единственным ее доходом за прошлый год. Кроме того, чиновница задекларировала немалую сумму на счетах в иностранных и украинских банках. В частности, в Ситибанк Citibank NA у нее на счету есть 12,4 тыс. долларов, в "Приватбанке" - 31,1 тыс. грн и 1922 грн, в "Укргазбанк" - 44,3 грн, кроме того Супрун получила 2,6 млн долларов взносов в кредитные союзы и другие небанковские финансовые учреждения.

Кроме того, на ее пенсионном счете в США находится 509,5 тыс. долларов.

Напомним, Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению заявление об изменении исковых требований по делу о и.о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун.

Как сообщал УНН, 13 февраля Кабинет министров Украины принял распоряжение, которое позволяет Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины, кроме исключительных полномочий Министра как члена Кабинета Министров Украины.

А 14 февраля Окружной админсуд Киева не удовлетворил ходатайство правительства, но отменил по собственной инициативе временный запрет Ульяне Супрун выполнять полномочия министра здравоохранения.