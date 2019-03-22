ЦИК зарегистрировала уже почти 2 тысячи международных наблюдателей на выборы
КИЕВ. 22 марта. УНН. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще 66 официальных наблюдателей на выборы президента Украины. На сегодня зарегистрировано 1955 международных наблюдателей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
"Рассмотрев соответствующие обращения, Комиссия зарегистрировала 66 официальных наблюдателей на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года: 29 - от Республики Польша, 4 - от Королевства Швеция, 4 - от Общественного Союза "Международное Сообщество по правам человека", 28 - от Бюро демократических институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, 1 - от Парламентской Ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе", - говорится в сообщении.
В то же время, ЦИК отменила регистрацию официального наблюдателя от Парламентской Ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ).
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Всего по состоянию на сегодня зарегистрировано 1955 международных наблюдателей.
"Таким образом, на 22 марта 2019 года Комиссия зарегистрировала 1955 официальных наблюдателей от 15 международных организаций и 16 иностранных государств на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года", - уточнили в Комиссии.
Напомним, ЦИК отказала БДИПЧ ОБСЕ в регистрации официальными наблюдателями на выборах президента 24 человек, являющихся гражданами РФ.