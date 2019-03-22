ЦИК зарегистрировала официальных наблюдателей от трех кандидатов в президенты

КИЕВ. 22 марта. УНН. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала официальных наблюдателей от трех кандидатов в президенты Украины на выборах в заграничном избирательном округе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"Рассмотрев соответствующие представления, Комиссия зарегистрировала 7 официальных наблюдателей от кандидата на пост президента Украины Зеленского В.А., 28 официальных наблюдателей от кандидата на пост президента Украины Кошулинского Р.В. и официального наблюдателя от кандидата на пост президента Украины Шевченко О.Л. на очередных выборах президента Украины в заграничном избирательном округе", - говорится в сообщении.

Кроме того, в заграничном избирательном округе зарегистрировано официального наблюдателя от общественной организации "Электронная демократия".

Напомним, ЦИК зарегистрировала уже почти 2 тысячи международных наблюдателей на выборы.

Как сообщал УНН, избирательный бюллетень, изготовленный для голосования на выборах президента Украины, имеет 10 степеней защиты от подделки.