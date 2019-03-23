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Президент: уверен в будущем членстве Украины в НАТО

Президент: уверен в будущем членстве Украины в НАТО

КИЕВ. 23 марта. УНН. Президент Петр Порошенко выразил уверенность в будущем членстве Украины в Североатлантическом альянсе и отметил, что все зависит от украинцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на интервью Главы государства одном из украинских телеканалов.

“Сегодня, когда речь идет о членстве в НАТО. Украине не просто нужно его предоставить, или подтвердить, потому что Украина имеет в соответствии с Бухарестским саммитом НАТО перспективы членства в этой организации, но и в значительной степени ускорить”, — подчеркнул Петр Порошенко. Он отметил, что во время заседания Североатлантического Совета и Комиссии Украина-НАТО руководители государств и правительств 24 стран-членов НАТО единодушно поддерживали эту позицию.

Президент также добавил, что: “Сегодня львиная доля этих вещей зависит от Украины. Украина должна соответствовать критериям членства. Делается это в рамках программы, сейчас сотрудничества, а в будущем — документе, который называется План действий относительно членства. И уже в декабря 2019 года на саммите НАТО в Лондоне... поставлю вопрос о том, чтобы Украине был немедленно предоставлен План действий по членству в НАТО”.

Президент также подчеркнул, что “НАТО это не то, чем пугали во времена Советского Союза украинцев”. “НАТО — это безопасность границ, потому что никогда за всю историю существования НАТО не было внешнего нападения на страну-члена Альянса. НАТО — это отсутствие внутренних конфликтов внутри союза. Это возвращение наших ребят домой, НАТО работает по принципу „один за всех и все за одного“. Это возможность сократить с текущих 6% бюджет обороны и безопасности... НАТО — это безопасность на улицах. Потому членство в Альянсе — это и реформирование сектора безопасности”, — сказал глава государства.

Как сообщал УНН, Президент Петр Порошенко в эфире одного из украинских телеканалов отметил важность создания новой украинской ракетной программы.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Украина, Президент, Петр Порошенко
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