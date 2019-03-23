Регистрация | Вход |
USD: 27,26 0,0000  EUR: 31,04 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 23 марта 2019 13:13
Получить тестовый доступ
ПРЯМОЙ ЭФИР. Акция против коррупции в "оборонке"
Эксклюзивные новости УНН
Израиль втрое чаще не пропускает украинцев, чем Украина - израильтян
Израиль втрое чаще не пропускает украинцев, чем Украина - израильтян
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
75390
Версия для печати

Посол отреагировала на заявление эстонского СМИ о Крыме

Посол отреагировала на заявление эстонского СМИ о Крыме

КИЕВ. 23 марта. УНН. Крым незаконно оккупирован Россией с серьезным нарушением международного права. Об этом написала посол Украины в Эстонии Марьяна Беца в своем Twitter, передает УНН.

"Я хотела бы еще раз напомнить Спутник Эстония, что УК Крым незаконно оккупирован Россией с серьезным нарушением международного права. Россия осуществила акт агрессии и санкции были наложены на РФ международным сообществом. Крым был оккупирован. Крым это Украина", - написала она.

Заметим, что это сообщение касается заявления эстонского СМИ относительно 5 годовщины оккупации полуострова, которую Спутник назвал "пять лет со дня воссоединения России с Крымом".

Как сообщал УНН, минимум 10,5 тыс. военнослужащих РФ захватывали Крым в 2014 году. Соответствующая информация содержится в приговоре Святошинского суда по делу экс-представителя российского президента в Крыму Олега Белавенцева от 18 марта

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, Крым, Украина, СМИ, Эстония
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.