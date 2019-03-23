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Послы стран G7 призвали Авакова предотвратить возможный срыв президентских выборов из-за "экстремистских движених"

Послы стран G7 призвали Авакова предотвратить возможный срыв президентских выборов из-за "экстремистских движених"

Арсен Аваков

КИЕВ. 23 марта. УНН. Послы стран "большой семерки" (G7) направили письма министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с текстом предупреждением о возможной угрозе срыва президентских выборов 31 марта. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на копии двух писем, подготовленных Группой поддержки G7 в Украине, в которую входят послы Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, США и Великобритании, передает УНН.

В своем обращении, которое датировано 15 марта, французский посол Изабель Дюмон от имени своих коллег-послов призвал Авакова, принять меры против насильственных политических экстремистских движений, которые могут сорвать президентские выборы 31 марта.

"Они запугивают украинских граждан, пытаются узурпировать роль Национальной полиции в обеспечении безопасности выборов и наносят ущерб национальной и международной репутации украинского правительства", - написала в письме Дюмон.

Письмо было написано на двух языках английском и украинском.

Как указано в издании, представитель МВД Артем Шевченко подтвердил, что Аваков получил это письмо.

Как сообщал УНН, Аваков заявил, что не видит рисков в схемах "мертвых душ" на президентских выборах.

По его словам, если после первого президентского тура начнет дестабилизироваться политическая ситуация - это может стать поводом для вмешательства России в внутренние дела Украины.

Источник: УНН
Теги: выборы, Арсен Аваков, G7, политика

В тексте упоминаются

Аваков Арсен
Аваков Арсен
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