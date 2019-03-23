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Нацполиция взяла под круглосуточную охрану избирательные комиссии

Нацполиция взяла под круглосуточную охрану избирательные комиссии

КИЕВ. 23 марта. УНН. С сегодняшнего дня полиция переходит к практическому этапу реализации обеспечения общественной безопасности в рамках избирательного процесса. Нацполиция взяла под круглосуточную охрану избирательные комиссии. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Национальной полиции.

"С сегодняшнего дня мы взяли под охрану все избирательные комиссии - их 199. Для обеспечения безопасности их работы по всей стране круглосуточно привлечены более 400 сотрудников полиции", - подчеркнул заместитель главы Нацполиции.

По его словам сейчас полиция взяла под контроль доставку избирательных бюллетеней в окружные избирательные комиссии. А уже в конце следующей недели полицейские будут осуществлять охрану и участковых избирательных комиссий, после перемещения бюллетеней к ним.

Кроме того, Александр Фацевич сообщил, что за сутки в полицию поступило 145 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. За 9 фактами сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Он также добавил, что всего с начала предвыборной компании зарегистрировано 3787 заявлений и сообщений, из которых по 202 полиция открыла уголовные производства. Среди них 93 связаны с нарушением избирательного законодательства, а 109 - с проведением предвыборной кампании. Также полицейские составили 606 административных протоколов.

Как сообщал УНН, послы стран G7 призвали Авакова предотвратить возможный срыва президентских выборов из-за "экстремистских движений".

Источник: УНН
Теги: выборы, охрана, полиция
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