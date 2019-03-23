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США осудили приговор российского суда украинцу Грибу

США осудили приговор российского суда украинцу Грибу

Павел Гриб

КИЕВ. 23 марта. УНН. США осудили приговор российской власти политзаключенному Павлу Грибу и призвали Россию немедленно освободить и отправить домой украинца, который требует лечения. Об этом говорится в заявлении заместителя спикера Государственного департамента США Роберта Палладино, обнародованном в Twitter, передает УНН.

"Мы осуждаем действия России и 6-летний приговор украинцу Павлу Грибу. Мы обеспокоены его здоровьем. Россия должна немедленно вернуть его в Украину и освободить его от осуждения. #FreeHryb", - написал официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Как сообщал УНН, Министерство иностранных дел Республики Польша поддержало политзаключенного Павла Гриба и требует от России немедленно освободить парня, а также всех незаконно удерживаемых украинцев.

Как сообщал УНН, Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал виновным "в призывах к терроризму и склонению к теракту" украинского политзаключенного Павла Гриба, приговорив его к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.

После оглашения приговора Павел объявил голодовку.

Ранее УНН сообщал, что омбудсмен Денисова призывает мировое сообщество усилить давление на РФ из-за приговора политзаключенному Грибу.

Источник: УНН
Теги: США, политзаключенные, Павел Гриб
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