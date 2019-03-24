Стала известна цель визита корабля НАТО в порт Одессы

КИЕВ. 24 марта. УНН. Главная цель тральщика "Каприкорн" Военно-Морских Сил Французской Республики, который пришвартовался 23 марта к причалу Одесского морского вокзала, – это поддержка двустороннего сотрудничества в военно-морской сфере между Украиной и Францией. Об этом во время протокольной встречи заявил командир корабля капитан 2 ранга Венсан Маньян, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Главной целью нынешнего визита нашего корабля в Украину является поддержка двустороннего сотрудничества в военно-морской сфере с вашей страной, а также обеспечение безопасности в бассейне Черного моря", - подчеркнул Маньян.

В свою очередь, первый заместитель командующего Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины контрадмирал Алексей Неижпапа поблагодарил командира корабля за внимание и поддержку Украины, осуществляемой со стороны Французской Республики в борьбе с российской агрессией.

Визит корабля в Одессу продлится до 26 марта. Уже после выхода тральщика из порта, состоятся двусторонние учения с кораблями и катерами ВМС Вооруженных Сил Украины по программе PASSEX.

Также, как отметил Маньян, "Каприкорн" уже не в первый находится в Черном море. В начале июля 2006 экипаж этого судна в составе отряда кораблей участвовал в международных морских учениях, и заходил с официальным визитом в болгарский порт Варна.

В Минобороны добавили, что этот визит в украинский порт корабля НАТО в этом году является уже вторым, после посещения Одессы в феврале 2019 года американским ракетным эсминцем "Дональд Кук".

Как сообщал УНН, 23 марта утром в Одесский морской торговый порт зашел корабль НАТО.

Напомним, в конце февраля в порт Одессы прибыл ракетный эсминец военно-морского флота США USS Donald Cook (DDG 75). Визит судна длился три дня.