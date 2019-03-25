Регистрация | Вход |
USD: 26,96 -0,2954  EUR: 30,47 -0,5656 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 25 марта 2019 06:01
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Украинские экспортеры в прошлом году полностью использовали 11 тарифных квот ЕС
Украинские экспортеры в прошлом году полностью использовали 11 тарифных квот ЕС
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
20130
Версия для печати

Сын Трампа призвал уволить посла США в Украине и вспомнил украинских "пранкеров"

Сын Трампа призвал уволить посла США в Украине и вспомнил украинских "пранкеров"

Каррикатура на Дональда Трампа-младшего

Источник: Журнал GQ

КИЕВ. 25 марта. УНН. Сын президента США Дональд Трамп-младший выступил за отзыв с должности посла США в Украине Мари Йованович из-за ее критических заявлений в адрес администрации Трампа, сообщает УНН со ссылкой на его страницу в Twitter.

“Нам нужно больше Ричардов Гренелов (посол США в Германии, который стал известным после недавнего скандала из-за вопроса „Северного потока-2“ — ред.) и меньше этих шутников среди послов. Призывы к замене американского посла Обамы в Украине растут”, — написал он.

Дональд Трамп-младший также опубликовал ссылку на статью в издании The Daily Wire (которое относят к так называемому “консервативному” блоку американских изданий — ред.).

Сообщается, что в интервью на Fox News, бывший федеральный прокурор США Джо ДиГенова заявил, что Йованович должна быть отозвана с должности посла из-за ее критических заявлений в адрес администрации Трампа. “Нынешний посол Соединенных Штатов Мари Йованович плохо говорила о президенте Соединенных Штатов украинским чиновникам и сказала им не слушать и не беспокоиться о политике Трампа, потому что ему собираются объявить импичмент”, — заявил экс-прокурор США.

Чуть позже, в другом твитте, сын Трампа иронично вспомнил украинских “пранкеров”, комментируя публикацию консервативного адвоката и активиста NRA Джоэла Поллака, который выступил с критикой основных американских медиа: “Возможно, они стали жертвами шокирующих шуток украинских пранкеров?”.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, Мари Йованович, Дональд Трамп
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.