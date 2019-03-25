Трамп и Меркель обсудили тему Украины в телефонном разговоре

КИЕВ. 25 марта. УНН. Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре обсудили вопросы, касающиеся финансирования НАТО, Украины и торговли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Представитель правительства Германии Стефан Сейберт заявил, что разговор касался вопросов, связанных с Украиной, но не конкретизировал, о чем речь.

В заявлении Белого дома говорится, что разговор руководителей двух государств касался торговли, дискуссий по Brexit в Великобритании и будущих встреч.

Высокопоставленный представитель администрации Трампа также отметил, что речь шла о финансировании НАТО.

Дональд Трамп уже давно критикует Германию и других союзников НАТО за то, что они, по его словам, не платят достаточно для собственной обороны, становится финансовым бременем для США и ложится на плечи американских налогоплательщиков.

Напомним, сын президента США Дональд Трамп-младший выступил за отзыв с должности посла США в Украине Мари Йованович за ее критические заявления в адрес администрации Трампа.

"Нам нужно больше Ричардов Гренелей (посол США в Германии, который стал известным после недавнего скандала из-за вопроса" Северного потока-2 "- ред.) И меньше этих шутников среди послов. Призывы к замене американского посла Обамы в Украине растут ", - написал он в Twitter.