В России ожидают, что договорятся с Украиной о транзите газа после 2019 года

КИЕВ. 25 марта. УНН. Министерство энергетики РФ ожидает, что России и Украине удастся договориться о продлении контракта на транзит газа через Украину в Евросоюз после 2019 года. Об этом сообщил заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

“Мы ожидаем, что в какой-то степени удастся договориться с Украиной по транзиту газа после 2020 года. Если этого не произойдет в мае, то, вероятно, это произойдет в октябре”, — сказал он.

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Он добавил, что итоговая трехсторонняя встреча России, Украины и ЕС может состояться в сентябре-октябре этого года. Ближайшая встреча планируется на май этого года.

“По плану в мае должен с ними встречаться. Также осенью буду встречаться в рамках трехсторонки, в сентябре-октябре”, — сказал Яновский.

Как сообщал УНН, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев озвучил условия, при которых Россия сохранит транзит газа в Европу через Украину после 2019 года, — стабильная политическая обстановка и коммерчески выгодные условия.



Напомним, в следующем году Венгрия будет получать российский газ даже при условии, если Москва и Киев не заключат новое соглашение о транзите газа в Европу.