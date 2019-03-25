НАТО увеличило присутствие в регионе Черного моря после наращивания мощи РФ - Генсек

КИЕВ. 25 марта. УНН. НАТО увеличило присутствие в регионе Черного моря после наращивания в этом районе военной мощи России. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в понедельник во время визита в Грузию, передает УНН.

"Черное море имеет большое значение как для НАТО, так и для Грузии. Мы должны понимать, что мы видим существенное наращивание мощи Россией в Черноморском регионе, особенно после незаконной аннексии Крыма. Мы также видели агрессивные действия России против украинских судов вблизи Азовского моря и Керченского пролива. НАТО увеличило свое присутствие в Черном море, и мы работаем вместе с Грузией над решением вызовов в сфере безопасности в Черноморском регионе", - заявил Столтенберг.

Кроме того, он отметил, что НАТО укрепляет сотрудничество с военно-морскими силами Грузии.

По его словам, НАТО увеличило количество кораблей, осуществляет воздушное патрулирование, а также увеличило присутствие "на земле", в частности, в Румынии.

"Вообще-то, сейчас мы имеем в Черном море два корабля НАТО - одно - из Великобритании, второе - французское судно", - добавил Генсек Альянса.

Также он отметил, что несколько дней назад группа кораблей НАТО приняла участие в учениях Poseidon.