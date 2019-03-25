Военным объяснили, как проголосовать на выборах президента

КИЕВ. 25 марта. УНН. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины рассказал о порядке голосования военнослужащих на выборах президента Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, для участия в голосовании необходимо убедиться, включен ли военный в реестр избирателей и по какому адресу находится его избирательный участок.

Если в день голосования - 31 марта и 21 апреля - военный не за местом его избирательного участка, можно обратиться в орган ведения Государственного реестра избирателей и проверить адреса ближайших участков.

"Такое обращение должно состояться не позднее чем за пять дней до дня голосования, то есть соответственно не позднее 25 марта и 15 апреля включительно. Обращаем внимание, что указанные органы работают с 8:00 до 17:00 в рабочие дни с сокращенной пятницей", - пояснили в Генштабе ВСУ.

При обращении военнослужащий должен предъявить документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины, - паспорт гражданина Украины или временное удостоверение гражданина Украины (если лицо недавно приобрело гражданство Украины), удостоверение военнослужащего или военный билет. Заявление о временном изменении места голосования подается исключительно лично.

К заявлению прилагаются документы (копии документов), подтверждающие необходимость временного изменения места голосования избирателя без изменения избирательного адреса.

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Если же гражданин находится на лечении в стационаре, включая военными медучреждениями, его не позднее чем за семь дней до дня голосования руководителем медучреждения должны быть внесены в списки специального избирательного участка, которая образуется в таком заведении.

Со списками необходимо ознакомиться заранее. Для этого следует обратиться к руководителю медучреждения.

Если пациента нет в списках или в медучреждение лицо поступила после составления списков, но не позднее чем за три дня до дня голосования, оно должно быть включено в списки участковой избирательной комиссией в этом заведении.

"Для этого избиратель имеет право обратиться к этой специальной избирательной комиссии с заявлением. В случае, если избиратель попадает в стационар в населенном пункте, где расположен избирательный участок в списки избирателей которой его/ее включено, такое лицо вправе в 12:00 30 марта в первом туре и до 12:00 20 апреля в втором туре само или через доверенное лицо подать в своей участковой комиссии письменное заявление о голосовании по месту пребывания с добавлением оригинала медицинского документа, подтверждающего госпитализацию и временную невозможность в передвижении по медицинским показаниям (включая высокую температуру и т.д.)", - пояснили в ведомстве.

В этом случае к такому лицу прибудут по меньшей мере трое членов УИК с бюллетенем и ящиком, и избиратель сможет проголосовать.

В случае, если избиратель не может передвигаться в пределах медучреждения, где создано специализированную избирательную комиссию в списки которой он включен, он также подает письменное заявление о необходимости соблюдения постельного режима и получает возможность проголосовать непосредственно в своей палате.

Эти принципы действуют и в случае пребывания избирателя в медучреждениях Министерства обороны Украины, где созданы специальные избирательные комиссии.

Также специальные комиссии созданы в зоне действия украинских миротворческих миссий, а также в дипломатических учреждениях за границей, где украинские граждане могут проголосовать за зарубежными, дипломатическими или служебными паспортами.

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В Генштабе отметили, что по представлению Министерства обороны Центральная избирательная комиссия создала 79 специальных избирательных участков в зоне ООС и одну на Яворовском полигоне.

"Военнослужащим, находящимся в зоне ООС и на Яворовском полигоне следует не позднее, чем за три дня до дня голосования проверить себя в списках избирателей соответствующего участка, а в случае отсутствия безотлагательно подать письменное заявление в участковую комиссию об уточнении списка избирателей. Такое заявление рассматривается избирательной комиссией безотлагательно", - отметили в Генштабе.

По итогам рассмотрения заявления УИК обязана включить гражданина в список или принять мотивированное решение об отказе в удовлетворении заявления. Копия решения выдается избирателю в день его принятия.

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Но даже если по тем или иным причинам гражданин Украины не включен в списки избирателей по месту жительства, или временного пребывания по уважительным причинам военнослужащий не позднее чем за два дня до дня голосования может обратиться в местный суд по местонахождению соответствующей комиссии с заявлением об уточнении списка избирателей соответствующего участка с исковым требованием о включении себя или другого лица в этот список. Для полного понимания процедуры в ведомстве посоветовали ознакомиться с ст.274 Кодекса административного судопроизводства Украины.

"То есть каждый, кто считает, что его избирательное право нарушено из-за невключения в список избирателей имеет право на обращение в суд до 28 марта для участия в первом туре и до 18 апреля для участия во втором туре выборов президента Украины", - уточнили в Генштабе.

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В день голосования на всех участках (со специальными включительно) голосование проходит с 8:00 до 20:00, на избирательных участках за пределами Украины – соответственно по местному времени.

Ровно в 20:00 помещение участковой комиссии закрывается изнутри, даже тогда, когда избиратели, находящиеся на ней продолжают процедуру голосования. В случае, если избиратель зашел на участок до 20:00, но не успел проголосовать, он имеет право на необходимый из принципа разумности дополнительное время для голосования на ознакомление с плакатами, получение бюллетеня, тайного его заполнения и опускания в ящик с соблюдением принципа тайны голосования.

Военнослужащие голосуют на обычных избирательных участках, расположенных за пределами мест дислокации воинских частей, за исключением случая создания в исключительном случае спецучастков.

В Генштабе подчеркнули, что для обеспечения свободного волеизъявления всем без исключения военнослужащим срочной службы предоставляется отпуск для участия в голосовании не менее чем на 4 часа. Это обязанность всех без исключения командиров.

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Для получения бюллетеня на избирательных участках на территории Украины избиратель подает членам участковой избирательной комиссии паспорт гражданина Украины или временное удостоверение гражданина Украины. При этом, исключительно военнослужащие срочной службы имеют право подать военный билет.

Один из членов УИК предоставляет избирателю список избирателей для подписи напротив его фамилии; второй член УИК в обозначенном месте на контрольном талоне избирательного бюллетеня вписывает свою фамилию, инициалы, расписывается и проставляет номер, под которым избиратель внесен в список избирателей на участки. Избиратель расписывается за получение избирательного бюллетеня в списке избирателей и на определенном месте на контрольном талоне избирательного бюллетеня.

После этого член избирательной комиссии отделяет от избирательного бюллетеня контрольный талон и выдает избирателю избирательный бюллетень. Контрольный талон избирательного бюллетеня сохраняется у члена комиссии, выдавшего избирательный бюллетень. Делать на избирательных бюллетенях любые другие отметки запрещается.

В случае, если на выданном бюллетене какие-то отметки, кроме штампа "выбыл", который проставляется напротив кандидатов снялись с выборов, такой бюллетень считается испорченным и должен быть безотлагательно заменен.

Избирательные бюллетени заполняются избирателем лично в кабине (комнате) для тайного голосования. При заполнении избирательных бюллетеней запрещается присутствие других лиц, осуществления фото- и видеофиксации в любой способ, в том числе и самым избирателем.

Избиратель не имеет права передавать свой избирательный бюллетень другим лицам. Запрещается получения избирательного бюллетеня от других лиц, кроме уполномоченного члена избирательной комиссии, который выдает бюллетени, поощрения или принуждение путем подкупа, угроз или иным способом избирателей к передаче бюллетеня другим лицам. Категорически запрещается выносить бюллетень за пределы избирательного участка.

В ведомстве отметили, что за нарушение этих прямых требований Закона "О выборах Президента Украины" предусмотрена суровая уголовная ответственность.

"Долг каждого гражданина не только самому удержаться от таких действий, но прекращать противоправные деяния в сфере избирательного права и немедленно обращаться в правоохранительные органы и членов УИК в случае их обнаружения", - отметили в Генштабе.

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В избирательном бюллетене для голосования избиратель делает отметку "плюс" ("+") или другую, удостоверяющую его волеизъявление, в квадрате напротив фамилии кандидата, за которого он голосует. Избиратель может голосовать только за одного кандидата.

В случае, если в бюллетене будет больше чем одна отметка, такой бюллетень будет считаться недействительным.

Кроме того, если избиратель поставил отметку не в квадрате, а в любом другом месте напротив фамилии кандидата, которого поддерживает, то такой бюллетень может быть признан недействительным УИК при подсчете голосов. Так же недействительными признаются бюллетени без каких-либо отметок, с сообщениями или чернильными пятнами и тому подобное.

В случае если в заполнной бюллетени допущена ошибка, то лицо вправе безотлагательно обратиться с письменным заявлением к члену избирательной комиссии, выдавшему избирательный бюллетень, с просьбой выдать другой избирательный бюллетень.

Повторная выдача избирательного бюллетеня вместо неверно заполненного не допускается.

Заполненный избирательный бюллетень опускается в избирательную урну, обеспечивая при этом тайну голосования, то есть как правило в сложенном виде. Категорически запрещается как демонстрировать другим лицам, так и требовать или просить у других показать свой заполненный бюллетень.

"Такие действия являются уголовным преступлением, с отягчающими обстоятельствами, совершенные членами УИК, наблюдателей, сотрудниками правоохранительных органов, должностными лицами Вооруженных Сил Украины или командирами в отношении военнослужащих", - отметили в Генштабе.

Избиратель, который не может вследствие физических недостатков самостоятельно заполнить бюллетень или опустить их в избирательную урну, вправе с согласия председателя или другого члена участковой избирательной комиссии поручить сделать это другому лицу в своем присутствии, кроме членов избирательной комиссии, кандидатов в президенты Украины, их доверенных лиц, официальных наблюдателей.

Напомним, более 265 тысяч украинцев изменили место голосования на выборах президента.