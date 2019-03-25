В период выборов в Украине будет привлечено 39 тысяч спасателей

КИЕВ. 25 марта. УНН. С сегодняшнего дня на усиленный режим переведены личный состав территориальных органов ГСЧС. Для обеспечения пожарной безопасности будет привлечено 39 тысяч человек личного состава. Об этом сообщил председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, передает УНН.

"С сегодняшнего дня переведены на усиленный режим несения службы личный состав территориальных органов ГСЧС. Всего для обеспечения пожарной безопасности в период выборов будет привлечено более 39 тысяч человек личного состава и 2 370 тысяч единиц техники. Для обеспечения реагирования на чрезвычайные ситуации и проведения экстренной медицинской эвакуации будут дежурить 10 воздушных служб ГСЧС Украины. Для реагирования на случаи обнаружения взрывоопасных предметов в период выборов в готовности будут находиться 370 человек личного состава и 135 единиц техники", - сказал Николай Чечеткин.

Он добавил, что завершены проверки всех объектов, где будут проводиться выборы. Выявлено 269 546 нарушений, из которых большую часть уже устранена.

"Привлечено к административной ответственности 17 тысяч 880 должностных лиц. По инициативе ГСЧС перенесено 15 избирательных участков из объектов, эксплуатация которых запрещается", - добавил Николай Чечеткин.

Напомним, всего все центральные органы исполнительной власти, входящих в систему Министерства внутренних дел Украины, переведены на усиленный режим за несколько дней до выборов.



