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Посла Палестины в Украине вызвали в МИД

Посла Палестины в Украине вызвали в МИД

КИЕВ. 25 марта. УНН. Сегодня в МИД Украины был вызван посол Палестины в Украине Мохаммед Альассад в связи с ракетным обстрелом. Об этом заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица написал в Twitter, передаёт корреспондент УНН.

"Сегодня представитель Палестины в Украине Мохаммед Касем Альассад был приглашен в МИД Украины", - написал Кислица.

По его словам, в том числе, в свете российской агрессии против Украины, МИД осуждает ракетный обстрел со стороны Газы по северным районам Тель-Авива.

"Акты террора против гражданских лиц должны быть расследованы", - подчеркивает заместитель министра.

Напомним, ранее ракета попала в частный дом в поселке Мишмерет в районе Кфар-Саба, в результате чего семь человек были ранены, в том числе двое маленьких детей.

Силы безопасности Израиля подтвердили, что ракета прилетела со стороны сектора Газа. Палестинские СМИ сообщили, что ХАМАС готовится к ответу Армии обороны Израиля.

Как сообщал УНН, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил 25 марта, что сокращает свой визит в США и возвращается в Израиль из-за обстрелов из сектора Газа.

Позже Израиль приступил к мобилизации резервистов после обстрела из сектора Газа.

Источник: УНН
Теги: МИД, Израиль, Палестина, политика
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