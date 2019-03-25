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Минюст показал видеоролик "Гусь идет на выборы"

КИЕВ. 25 марта. УНН. Сегодня Министерство юстиции запустило инициативу "Гусь идет на выборы", призванную привлечь украинскую молодежь к избирательному процессу. В рамках инициативы были запущены видеоролики, главным героем которых является персонаж "Гусь", что объясняет, в частности, как воспользоваться своим правом голоса и т.д., передает УНН со ссылкой на информацию, распространенную пресс-службой Минюста.

"Сегодня мы представляем очень важный и интересный инструмент донесения информации до молодых украинских избирателей, которые воспринимают информацию в основном через социальные сети и сеть интернет. Мы представляем ряд информационных роликов "Гусь идет на выборы", главным героем которых является очень популярный в сети персонаж "Гусь". Он разъясняет, как воспользоваться своим правом голоса, как пойти на избирательный участок и проверить, есть ли ты в списках, как проконтролировать законность волеизъявлении и куда обратиться в случае нарушений", - подчеркнул министр юстиции Павел Петренко.

Он сообщил, что сегодня презентован первый ролик, который касается права избирателя проверить себя в списках избирателей. В течение недели будут представлены 3 другие видеоролика, в которых "Гусь" расскажет о том, как прийти на выборы, проголосовать и как действовать в случае, если вы заметили нарушения.

Инициатива реализуется в партнерстве с иллюстратором и автором "Гуся" Надеждой Кушнир.

Как сообщал УНН, по мнению министра юстиции Павла Петренко, текущие выборы в Украине должны быть проведены консервативно, с бумажными бюллетенями.

Источник: УНН
Теги: выборы, Украина, Минюст
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