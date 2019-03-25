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Украинская разведка фиксирует подготовку РФ к перемещению ядерных боеприпасов в оккупированный Крым

Украинская разведка фиксирует подготовку РФ к перемещению ядерных боеприпасов в оккупированный Крым

КИЕВ. 25 марта. УНН. Украинская военная разведка фиксирует подготовку России к перемещению ядерных боеприпасов в оккупированный Крым. Об этом сообщил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий, передает УНН со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны.

"Военная разведка Украины фиксирует подготовку к перемещению ядерных боеприпасов на территорию оккупированного Крыма", - сообщили в разведке со ссылкой на слова Скибицкого.

Он отметил, что в ГУР Минобороны Украины в этом году уже фиксировали проведения учений в подразделениях, которые привлекаются к транспортировке ядерных боеприпасов с территории РФ на территорию оккупированного Крыма.

"Эти вопросы входят в задачи 12 главного управления МО РФ, которое совместно с другими подразделениями крымского оккупационного группировки отрабатывает перемещение ядерных боеприпасов на полуостров и осуществляет их подготовку к боевому применению", - говорится в сообщении.

Также Скибицкий проинформировал, что Россия формирует на территории Южного военного округа еще одну ракетную бригаду, которая будет на вооружении ракетные комплексы "Искандер" и новые крылатые ракеты увеличенного радиуса действия, которые могут быть оснащены ядерной боевой частью.

Как сообщал УНН, Россия развернула на территории незаконно аннексированного Крыму зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400, "Бук-М2", "Панцирь-С1".

Напомним, по словам главы МИД Павел Климкин, к милитаризации Крыма присоединятся к 50 тысяч российского персонала.

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, Украина, ядерное оружие, боеприпасы, разведка
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