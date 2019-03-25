Израиль поблагодарил Украину за поддержку

КИЕВ. 25 марта. УНН. В Израиле благодарны Украине за высказанную поддержку государства, а так же осуждение обстрела со стороны сектора Газы. Об этом в соцсети Twitter написал посол Государства Израиль в Украине Джоэл Лион, передаёт УНН.

“Спасибо, Украина, что вы одни из тех, кто осуждает”, — написал посол.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица осудил ракетный обстрел Тель-Авива со стороны Газы и призвал расследовать этот акт в ООН.

“Сообщения о ракетном нападении из Газы на севере Тель-Авива, в результате которого несколько человек получили ранения, прискорбны. Это должно быть расследовано, в том числе в ООН”, — написал Кислица.

Кроме того, позже он сообщил, что в связи с ракетным обстрелом 25 марта в МИД Украины был вызван посол Палестины в Украине Мохаммед Альассад.