Гриба из-за голодовки переведут в отдельную камеру

КИЕВ. 25 марта. УНН. Украинский политзаключенный Павел Гриб, которого в РФ осудили на 6 лет колонии, объявил голодовку, и теперь он будет переведен в отдельную камеру. Об этом сообщил глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Леонид Петрашис, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Утром 25 марта Гриб официально передал заявление руководству СИЗО №4 о начале голодовки, теперь он будет переведен в отдельную камеру под видеонаблюдение и постоянный контроль врачей СИЗО №4", - проинформировал Петрашис.

Он добавил, что в случае ухудшения самочувствия и медицинской необходимости Гриба переведут в межобластную тюремную больницу в Ростове-на-Дону.

По словам Петрашиса, политзаключенный объявил голодовку, требуя провести дополнительное медицинское обследование с привлечением независимых медицинских экспертов с Украины и украинского Омбудсмена Людмилы Денисовой.

Петрашис также заявил, что ранее Гриб неоднократно проходил обследование в разных лечебных учреждениях, включая Ростовский медицинский университет РостГМУ.

Как сообщал УНН, отец украинского политзаключенного Павла Гриба заявил, что его сын требует немедленной операции из-за риска внутреннего кровотечения.

22 марта Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал виновным "в призывах к терроризму и склонению к теракту" украинского политзаключенного Павла Гриба, приговорив его к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.

После этого Павел объявил голодовку.

Европейский Союз, Польша, США призвали немедленно освободить Павла Гриба.