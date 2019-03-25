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В Минюсте разъяснили, как проголосовать бездомным

В Минюсте разъяснили, как проголосовать бездомным

КИЕВ. 25 марта. УНН. Украинцы без определенного места жительства и регистрации могут быть включены в список избирателей в отделах государственной регистрации избирателей, если обратятся туда со справкой о регистрации в центре для бездомных или в социальной службе, а также с заявлением о желании принять участие в голосовании. Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко во время пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент УНН.

"Те лица, которые не имеют постоянного места регистрации, до конца сегодняшнего дня включительно, если хотят проголосовать, должны получить справку или в соответствующем центре для бездомных, которые созданы фактически во всех городах, или в социальной службе при органе местного самоуправления, которая занимается бездомными", - отметил министр.

По его словам, справка определяет, что лицо состоит на учете, и ее избирательный адрес будет определен или по месту нахождения такого центра или в органе местного самоуправления.

При этом он добавил, что с такой справкой и заявлением о желании проголосовать лица без места регистрации и постоянного места жительства могут прийти к любому отделу государственного реестра избирателей для того, чтобы сегодня до конца дня включили в список избирателей.

Если сегодня такие лица не успеют предоставить свои документы в отдел госрегистрации избирателей, то до 31 марта смогут добиться включения себя в список избирателей в судебном порядке.

Напомним, количество украинских избирателей за рубежом, на сегодня, составляет более 526 000 человек.

Для участия в голосовании на президентских выборах в Украине внутренне перемещенным лицам следует лично обратиться в орган ведения Реестра избирателей и написать соответствующее заявление.

Источник: УНН
Теги: выборы, голосование, Минюст
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