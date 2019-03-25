Регистрация | Вход |
USD: 26,96 -0,2954  EUR: 30,47 -0,5656 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 25 марта 2019 19:39
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В ГПСУ рассказали, почему развернули на границе итальянского журналиста
В ГПСУ рассказали, почему развернули на границе итальянского журналиста
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
3795
Версия для печати

Германия виделит 5,8 млн евро на помощь Украине

Германия виделит 5,8 млн евро на помощь Украине

КИЕВ. 25 марта. УНН. Федеральное правительство Германии до 2021 года профинансирует гуманитарные проекты Международного комитета Красного Креста (МККК) в Украине на сумму 5,8 млн евро, передает УНН со ссылкой на сообщение посольства ФРГ в Украине.

“Федеральное правительство продолжает финансовую поддержку гуманитарных мероприятий Международного комитета Красного Креста (МККК) в Украине: в 2019 году будут выделены дополнительные 1,8 млн евро, а в 2020 и 2021 вообще предусмотрено дальнейшие 4 млн евро. Таким образом, с 2016 года Германия предоставила в общей сложности более 30 миллионов евро для многочисленных гуманитарных мероприятий МККК в Украине”, — говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что с помощью этих средств Германия планирует поддержать ряд гуманитарных мероприятий и вспомогательных проектов в рамках проекта “МККК — помощь, защита, профилактика и кооперационные связи в Украине в 2016-2017 годах” (“ICRC Assistance, Protection, Prevention and Cooperation Activities in Ukraine 2016-2017”).

Основное внимание в этом проекте уделяется Восточной Украины, где мероприятия проекта идут на пользу людям, пострадавшим от конфликта по обе стороны контактной линии в Донецкой и Луганской областях, в частности, многим внутренне перемещенным лицам и семьям в городах и селах, что приютили их.

“Одной из основных задач является обеспечение населения чистой питьевой водой. Кроме того, в рамках проекта финансирование выделяется на медицинское обеспечение, приобретение и распределение медикаментов, тренинги по оказанию первой помощи, лечения травм, поддержку и оборудование больниц и других медицинских учреждений, профилактические мероприятия, обеспечение продуктами питания и средствами гигиены, подготовку медицинского персонала и сиделок, поиск пропавших без вести лиц и восстановление семейных связей, посещения задержанных, улучшение знаний об опасности мин/взрывоопасных предметов времен войны и многое другое”, - отметили дипломаты.

Как сообщал УНН, Люксембург пообещал предоставить Украине финансовую помощь в размере 500 тыс. евро на гуманитарные нужды.

Источник: УНН
Теги: Украина, Германия, помощь
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.