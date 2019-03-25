Германия виделит 5,8 млн евро на помощь Украине

КИЕВ. 25 марта. УНН. Федеральное правительство Германии до 2021 года профинансирует гуманитарные проекты Международного комитета Красного Креста (МККК) в Украине на сумму 5,8 млн евро, передает УНН со ссылкой на сообщение посольства ФРГ в Украине.

“Федеральное правительство продолжает финансовую поддержку гуманитарных мероприятий Международного комитета Красного Креста (МККК) в Украине: в 2019 году будут выделены дополнительные 1,8 млн евро, а в 2020 и 2021 вообще предусмотрено дальнейшие 4 млн евро. Таким образом, с 2016 года Германия предоставила в общей сложности более 30 миллионов евро для многочисленных гуманитарных мероприятий МККК в Украине”, — говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что с помощью этих средств Германия планирует поддержать ряд гуманитарных мероприятий и вспомогательных проектов в рамках проекта “МККК — помощь, защита, профилактика и кооперационные связи в Украине в 2016-2017 годах” (“ICRC Assistance, Protection, Prevention and Cooperation Activities in Ukraine 2016-2017”).

Основное внимание в этом проекте уделяется Восточной Украины, где мероприятия проекта идут на пользу людям, пострадавшим от конфликта по обе стороны контактной линии в Донецкой и Луганской областях, в частности, многим внутренне перемещенным лицам и семьям в городах и селах, что приютили их.

“Одной из основных задач является обеспечение населения чистой питьевой водой. Кроме того, в рамках проекта финансирование выделяется на медицинское обеспечение, приобретение и распределение медикаментов, тренинги по оказанию первой помощи, лечения травм, поддержку и оборудование больниц и других медицинских учреждений, профилактические мероприятия, обеспечение продуктами питания и средствами гигиены, подготовку медицинского персонала и сиделок, поиск пропавших без вести лиц и восстановление семейных связей, посещения задержанных, улучшение знаний об опасности мин/взрывоопасных предметов времен войны и многое другое”, - отметили дипломаты.

Как сообщал УНН, Люксембург пообещал предоставить Украине финансовую помощь в размере 500 тыс. евро на гуманитарные нужды.