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Геращенко рассказала, когда СММ ОБСЕ начала фиксировать новую российскую технику на Донбассе

Геращенко рассказала, когда СММ ОБСЕ начала фиксировать новую российскую технику на Донбассе

КИЕВ. 25 марта. УНН. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ начала фиксировать новую российскую технику на Донбассе только после того, как в ней сократилось количество представителей РФ. Об этом сообщила первый вице-спикер парламента, представитель от Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Ирина Геращенко, передает УНН.

"Сегодня среди 1246 представителей СММ ОБСЕ - лишь 39 россиян. Мы, украинские дипломаты и маленькая украинская делегация в Минске, долго и последовательно отстаивали позицию уменьшения представителей страны - агрессора в мониторинговой миссии, так как в начале создания СММ русских там было гораздо больше. И как только был исправлен этот дисбаланс, сразу - интересное совпадение - СММ ОБСЕ начала замечать и фиксировать в своих отчетах и новейшую российскую технику на оккупированных территориях, и новейшие российские радиолокационные системы на Донбассе", - отметила Геращенко.

При этом она добавила, что Украина ожидает нейтральности и мониторинга ситуации безопасности на всей территории Украины, включительно с Азовским морем и в Крымом. Также украинская сторона настаивает на допуске СММ к неконтролируемым участкам границы, и в оккупированное Дебальцево и другие ключевые точки на оккупированных территориях, "напичканные российскими военными и техникой".

Напомним, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала, по состоянию на 19 марта, увеличение количества нарушений режима прекращения огня, между тем зафиксировав уменьшение количества взрывов - 75 случаев.

Источник: УНН
Теги: ОБСЕ, Донбасс, Украина, техника, Ирина Геращенко
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