Украинские суды во время выборов будут работать круглосуточно

КИЕВ. 25 марта. УНН. Суды накануне выборов, а также в день голосования, 31 марта, будут работать в круглосуточном режиме, чтобы защитить права всех участников избирательного процесса и избирателей. Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко во время пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент УНН.

"Суды, так же, как и все избирательные комиссии, возглавляемые Центральной избирательной комиссией, и в день выборов, и в эти дни до дня голосования будут работать в специальном режиме. В день выборов, конечно, они будут работать круглосуточно, потому что наш закон предусматривает ряд категорий жалоб, которые подаются участниками избирательного процесса, которые должны быть рассмотреть безотлагательно", - отметил министр.

По его словам, сейчас государственная судебная администрация организует работу всех судов по стране таким образом, чтобы они обеспечили оперативное и своевременное рассмотрение всех жалоб по вопросам нарушения избирательного законодательства.

При этом он добавил, что на этот раз на выборах судебная система обеспечит на защиту каждому избирателю или участнику избирательного процесса.

Напомним, количество украинских избирателей за рубежом, на сегодня, составляет более 526 000 человек.

Для участия в голосовании на президентских выборах в Украине внутренне перемещенным лицам следует лично обратиться в орган ведения Реестра избирателей и написать соответствующее заявление.