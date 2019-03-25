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В Казахстане предложили переименовать еще три города

В Казахстане предложили переименовать еще три города

КИЕВ. 25 марта. УНН. Заместитель председателя демократической партии Казахстана "Ак Жол" Казбек Иса предложил после смены названия столицы страны переименовать еще три города - Петропавловск, Павлодар и Семей. Об этом передает УНН, ссылаясь на Тengrinews.kz.

"Необходимо дать Петропавловску имя Абылай хана, который в свое время установил свою орду и собрал все три жуза воедино. Необходимо дать Павлодару имя последнего хана казахов Кенесары, который боролся за независимость своего народа. Необходимо дать Семею, который раньше называли Алаш, имя председателя правительства Алашорды Алихана Бокейханова", - сказал Иса.

Позже в беседе со СМИ политик сообщил, что это является его личным мнением.

Как сообщал УНН, 23 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании Астаны в Нурсултан.

Переименование произошло после того, как 19 марта в телеэфире Нурсултан Назарбаев заявил о прекращении своих полномочий президента страны. При этом, он заявил, что остается председателем совета безопасности страны, который "законами наделен серьезными полномочиями определения внутренней, внешней политики".

Источник: УНН
Теги: Казахстан, переименование
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