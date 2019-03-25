ЦИК завершила процесс регистрации официальных наблюдателей на выборах Президента

КИЕВ. 25 марта. УНН. Центральная избирательная комиссия завершила процесс регистрации официальных наблюдателей на очередных выборах Президента Украины. Всего зарегистрировано 2344 официальных наблюдателей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

В пресс-службе отметили, что рассмотрев соответствующие представления, комиссия зарегистрировала 324 официальных наблюдателей на очередных выборах Президента Украины: 1 - от Украинского конгрессового комитета Америки, 1 - от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, 1 - от швейцарской Конфедерации, 1 - от Французской Республики, 129 - от Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO), 13 - от Европейского Парламента, 3 - от Королевства Норвегия, 32 - от международной организации "Silba - Инициатива за Диалог и Демократию", 3 - от Словацкой Республики, 76 - от Национального Демократического Института Международных Отношений США, 38 - от Международного Республиканского Института (МРИ), 6 - от Европейской платформы за демократические выборы, 20 - от Комитета "За открытую демократию".

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"Таким образом, 25 марта 2019 года Комиссия завершила процесс регистрации официальных наблюдателей на очередных выборах Президента Украины 31 марта 2019 года. Всего зарегистрировано 2344 официальных наблюдателей от 19 международных организаций и 17 иностранных государств", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНН, ЦИК зарегистрировала уже более 2 тыс. международных наблюдателей на президентских выборах.