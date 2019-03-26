Россию вновь призвали повлиять на боевиков с ОРДЛО

Министр иностранных и европейских дел Великого Герцогства Люксембург Жан Ассельборн и глава МИД Украины Павел Климкин на Донбассе

КИЕВ. 26 марта. УНН. Россия должна применить свои рычаги влияния на так называемые "ДНР" и "ЛНР" для соблюдения прав человека и мира на Востоке Украины. Об этом заявил во время брифинга в Киеве министр иностранных и европейских дел Великого Герцогства Люксембург Жан Ассельборн, передает корреспондент УНН.

"Россия должна принять меры, применить свои рычаги влияния на так называемые "народные республики Донецка и Луганска" для того, чтобы там установились закон и соблюдения прав человека", - заявил министр.

Он также отметил, что признания российской аннексии Крыма никогда не будет.

"Мы выступаем за освобождение всех заложников и за их возвращение в Украину. И также мы выступаем за то, чтобы были допущены правозащитники на всю территорию Украины, включая Крым", - отметил Ассельборн.

Напомним, ранее Соединенные Штаты призвали Россию выполнять взятые на себя обязательства в рамках нормандского формата и повлиять на подконтрольных боевиков, чтобы они прекратили военные действия.

Кроме того, канцлер Германии Ангела Меркель ранее лично призвала президента России Владимира Путина использовать свое влияние на сепаратистов на Донбассе для прекращения насилия.

Как сообщал УНН, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Путин имеет влияние на "руководство" ОРДЛО.